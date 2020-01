Scappa di casa dopo un litigio con i genitori: ragazzino ritrovato

Una storia a lieto fine dopo ore di grande apprensione. I carabinieri hanno rintracciato un minore, residente in provincia di Pavia, presso la stazione ferroviaria di Fiorenzuola, mentre attendeva un treno che lo avrebbe portato a Roma. Il ragazzo, il giorno dell’Epifania, si era allontanato da casa dopo un diverbio con i familiari e non era più tornato. Il giovane, una volta trovato dai militari, in buono stato di salute, è stato riaffidato ai genitori che si sono precipitati sul posto.

