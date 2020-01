Gruppo Vega, nuove attrezzature contro gli incendi. Si cercano volontari

Il Gruppo Vega di Protezione Civile potrà contare su nuove attrezzature. Alla sede di San Giorgio piacentino, sono stati inaugurati il modulo antincendio boschivo acquistato grazie al contributo dell’Unione Valnure Valchero e delle Pro loco di Podenzano, Carmiano, Groppovisdomo, Gropparello, Sariano e Carpaneto; una motosega acquistata grazie alla Assicenter Sas e un motosoffiatore, indispensabile per operare nei punti in cui non si riesce ad accedere con i mezzi, acquistato grazie alle donazioni del 5 permille. I volontari sono una sessantina, le attività sono tante e l’associazione è sempre alla ricerca di nuove risorse. Ogni mercoledì sera la sede è aperta a disposizione di chi volesse informazioni.

