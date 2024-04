Prevenzione dei rischi: studenti del Sant’Orsola a lezione di Protezione civile

Studenti delle scuole elementari e medie a lezione di Protezione civile. L’attività è stata organizzata dal Coordinamento provinciale di Piacenza per gli alunni della scuola Sant’Orsola.

LE ATTIVITA’ DI PROTEZIONE CIVILE

Gestire le emergenze, assistere chi è in difficoltà durante le calamità e soccorrere chi ne ha bisogno: queste sono le attività che più associamo alla Protezione Civile.

In realtà si tratta solo di una piccola parte. Protezione Civile significa molto altro, come le opere di previsione, prevenzione dei rischi, diffusione della cultura e conoscenza dei comportamenti da attuare in caso di emergenza.

Il programma di incontri con gli studenti ha incluso una serie di lezioni in aula incentrate su temi fondamentali quali il concetto e l’organizzazione della protezione civile, i rischi specifici del territorio nazionale e di Piacenza, e l’importanza delle buone pratiche e delle corrette misure di autoprotezione che ogni cittadino dovrebbe adottare.

LEZIONI INTERATTIVE E FORMATIVE

Le lezioni hanno visto la partecipazione attiva di tutti gli studenti della scuola primaria e secondaria di primo grado del Sant’Orsola, i quali hanno avuto l’opportunità di apprendere direttamente dagli esperti del Coordinamento Provinciale di Piacenza.

Gli argomenti trattati hanno spaziato dal “Che cos’è la protezione civile e com’è organizzata”, ai “Rischi presenti sul territorio nazionale e a Piacenza”, con un focus particolare sulle “Buone pratiche di protezione civile e le corrette misure di autoprotezione” che ogni cittadino deve attuare fin da subito.

VISITA ALLA SEDE DEL COORDINAMENTO

Il culmine di questo percorso formativo si è verificato nella mattina di sabato 13 aprile scorso, quando gli studenti della Scuola Sant’Orsola sono stati ospitati presso la sede logistica del Coordinamento Volontariato Protezione Civile di Piacenza. Questa visita ha rappresentato un’occasione unica per gli studenti di vivere un’esperienza pratica e coinvolgente, che ha arricchito il loro percorso di studi e fornito una dimensione concreta all’educazione civica, estendendo l’apprendimento ben oltre i confini dell’aula.

“L’iniziativa ha riscosso grande successo e apprezzamento, evidenziando l’importanza di un approccio educativo che integra teoria e pratica – scrive il Coordinamento – La collaborazione con la Scuola Sant’Orsola di Piacenza si è dimostrata un esempio eccellente di come l’educazione alla sicurezza possa essere implementata efficacemente, preparando le nuove generazioni a diventare cittadini responsabili e informati, pronti ad affrontare le sfide future con consapevolezza e competenza”.