Saccheggiato il deposito della Pro loco: nel bottino parte dell’attrezzatura

Vacanze di Natale amare per la Proloco Borgonure di Bettola, vittima dei ladri che hanno preso di mira il deposito. Nel bottino è finita parte dell’attrezzatura in forza al gruppo bettolese: trafugate una brasiera, una griglia, tre friggitrici, un pentolone e altro materiale industriale. Non si conosce di preciso il giorno in cui è stato effettuato il colpo, che però potrebbe collocarsi nei giorni a cavallo tra Natale e la Befana. Il deposito della Proloco bettolese è limitrofo alla discarica comunale, stessa zona in cui sono depositati anche le strutture che si utilizzano per la realizzazione del Presepe Vivente: con ogni probabilità ladri, approfittando del movimento di mezzi legato al recupero dei materiali per il presepe, sono riusciti a passare inosservati. Sul fatto indagano i carabinieri.

TUTTI I DETTAGLI SUL QUOTIDIANO LIBERTÀ IN EDICOLA