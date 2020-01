Raffica di furti nella zona della stazione. Residenti sempre più preoccupati

Tre violazioni di domicilio e due tentati furti, in poco meno di dieci giorni. “Il nostro quartiere è preso di mira”. Così afferma un residente di Roveleto di Cadeo che, nel periodo di assenza da casa durante il fine settimana dell’Epifania, ha subito un’irruzione nel proprio appartamento. L’episodio, però, non è isolato. La rete allerta whatsapp locale, ormai quasi ogni giorno, segnala un furto o tentato tale. L’ultimo proprio ieri mattina, 14 gennaio, in via Guglielmo da Saliceto. Nella stessa strada comunale, che è parallela alla linea ferroviaria, domenica un altro appartamento è stato oggetto di furto, mentre i proprietari erano in vacanza all’estero. In entrambi i casi non si conoscono altri dettagli. Si sa invece qualcosa in più, in merito a quanto accaduto in via Garibaldi, dove i ladri sono entrati, nell’arco di una settimana, in due appartamenti dirimpettai al terzo ed ultimo piano di una palazzina.

