Nuovi percorsi e più fermate dei bus a Borgotrebbia e Montale

Sono state presentate in Comune a Piacenza le modifiche alle linee urbane dei bus numero 4 e 12, che servono rispettivamente i quartieri di Borgotrebbia e Montale.

Così come richiesto da molti utenti e in seguito a un’indagine svolta da Tempi Agenzia tra i passeggeri, dal 3 febbraio si aggiungeranno alcune fermate lungo gli attuali tragitti e a Borgotrebbia sarà servita la nuova zona residenziale, abitata da circa 600 persone ma al momento scoperta dal servizio.

