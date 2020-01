L’autenticità del Klimt fa il giro del mondo. Contatti da 95 Paesi per liberta.it

Ha fatto e sta facendo letteralmente il giro del mondo l’annuncio che il Ritratto di signora di Gustav Klimt ritrovato il 10 dicembre 2019 in una botola esterna alla Ricci Oddi sia effettivamente il quadro autentico rubato quasi 23 anni fa dalla galleria d’arte di Piacenza.

Giornali, televisioni e siti web di tutti e 5 i continenti hanno dato grande enfasi alla notizia, a cominciare dal New York Times fino all’argentino La Nacion, passando per l’inglese Guardian, la Zeit tedesca, il francese Le Monde, l’austriaco Orf. E poi Russia, Medio Oriente, Australia, Africa e Cuba.

Un’attenzione internazionale confermata anche dagli accessi al nostro sito www.liberta.it, che nella giornata di ieri ha ricevuto contatti da ben 95 Paesi di tutto il mondo, coprendo quasi tutto il planisfero.