“Il Klimt è autentico!” Ne sono certi gli esperti nominati dalla Procura. Un applauso accoglie l’annuncio. DIRETTA FB

Autentica. La tela ritrovata il 10 dicembre scorso nella nicchia del muro esterno della Galleria d’arte Ricci Oddi di Piacenza è del Klimt ed è quella trafugata il 22 febbraio 1997. Ne sono certi gli esperti nominati dalla procura per determinarne l’autenticità. La conferma è arrivata nella conferenza stampa di venerdì 17 gennaio, convocata nella sede della banca d’Italia di via Mandelli e alla quale hanno partecipato i sostituto procuratori Ornella Chicca e Antonio Colonna.

“E’ veramente con profonda emozione che diamo questo annuncio” hanno spiegato, i quali ha ricordato la complessità delle indagini e ringraziato le forze dell’ordine coinvolte nelle indagini in questi anni, e gli esperti incaricati della perizia, per la loro disponibilità e professionalità.

Un responso dato quasi per certo, ma che nei giorni successivi al ritrovamento ha suscitato fantasie e versioni, alimentate dal mistero che avvolge il “Ritratto di signora” dai tempi della sua sparizione, anzi ancor prima: dal giorno in cui la studentessa Claudia Maga intuì che sotto quel dipinto se ne celava un altro, sempre dell’artista austriaco, la “Ragazza con cappello”.

Un mistero andato avanti per 23 anni, fino al 10 dicembre scorso quando due giardinieri, addetti alla manutenzione del verde, hanno fortuitamente aperto una botola a muro che chiudeva una nicchia: all’interno, avvolta in un sacche della spazzatura, la famosa tela. Non è questo l’unico colpo di scena che aleggia attorno alla storia intrigante del Klimt scomparso: l’ultimo, in ordine di tempo, è la confessione di due ladri piacentini che attraverso una lettera e un incontro con il giornalista di Libertà Ermanno Mariani hanno rivelato di essere gli autori del colpo e gli artefici del suo ritrovamento.

Mistero su mistero, sul quale le indagini non sono concluse. La certificazione della sua autenticità spalanca le porte al lavoro degli inquirenti: non è escluso che a breve possa comparire il nome di qualche indagato.

