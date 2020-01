Polizia municipale: 50 incidenti rilevati e 5.350 multe elevate nel 2019

La polizia locale di Castel San Giovanni ha rilevato 50 incidenti nel corso del 2019, di cui uno mortale. Sono state 5.350 le multe elevate dagli agenti, di cui 1.495 per violazioni al codice della strada, per un totale di 3.079 veicoli controllati e 3.255 persone identificate. Sono solo alcuni dei numeri che fotografano il bilancio di un anno di attività presentato in occasione dei festeggiamenti per San Sebastiano, patrono della polizia locale.

