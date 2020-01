Ponte di Pievetta, slitta il via ai lavori di ristrutturazione

Partiranno tra la fine di febbraio e l’inizio di marzo, e non entro questo mese di gennaio come si era ipotizzato in un primo momento, i lavori di ristrutturazione del ponte di Pievetta. Tra la fine di gennaio e l’inizio di febbraio dovrebbe invece esserci la firma del contratto, dopodiché dovrebbero partire i lavori. Non appena la Provincia di Pavia avrà steso l’esatto cronoprogramma, questo verrà illustrato durante un incontro con gli amministratori piacentini.

I DETTAGLI SUL QUOTIDIANO LIBERTÀ IN EDICOLA