Ancora un incendio doloso alle case popolari della Farnesiana. Due uomini visti fuggire

Ancora in fiamme gli scantinati delle case popolari della Farnesiana. E ancora una volta la più che fondata certezza che si tratti di uno sconsiderato gesto di origine dolosa.

Attorno all’una di notte gli abitanti del condominio tra via Radini Tedeschi e via Caduti sul Lavoro hanno iniziato a sentire odore di bruciato e hanno immediatamente chiamato i vigili del fuoco, visto anche la grande nuvola di fumo che arrivava dal piano interrato. Proprio due cantine stavano andando a fuoco, come purtroppo già accaduto diverse volte nella zona.

Sul posto tre camion dei vigili del fuoco e due pattuglie dei carabinieri. Delicato e complesso il lavoro di spegnimento delle fiamme è messa in sicurezza dell’area, la strada è stata temporaneamente chiusa.

Alcuni passanti hanno visto due persone allontanarsi di corsa con una bottiglia in mano, salendo su un’auto parcheggiata a poca distanza. Pochi minuti dopo, le fiamme hanno avvolto lo scantinato.