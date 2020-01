Tragedia in tangenziale: esce di strada e si ribalta, muore un altro giovanissimo

È un’altra mattina di lacrime e di rabbia. Dopo la tragedia di lunedì scorso quando Valentina Zaia, piacentina di 22 anni, perse la vita in un incidente stradale a Caorso, in autostrada, un altro giovanissimo ha pagato il prezzo più salato in seguito a uno schianto avvenuto nel corso della notte lungo la tangenziale cittadina. Si tratta di un 23enne che, tra l’uscita stadio e Farnesiana, ha perso il controllo della sua auto prima di ribaltarsi più volte in un campo ai margini della carreggiata. Un impatto tremendo che non ha lasciato scampo al giovane alla guida: inutili i soccorsi prestati dagli uomini del 118. Sul posto anche i vigili del fuoco di Piacenza.

