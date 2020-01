Area Daturi, lavori di manutenzione e messa in sicurezza degli alberi

Sono in corso, e proseguiranno per qualche i giorno, i lavori di manutenzione e messa in sicurezza delle alberature presenti nell’area Daturi. Oltre alla valorizzazione estetica delle essenze arboree, lo scopo principale è la riduzione dei possibili pericoli per chi frequenta l’area.

“E’ un intervento di manutenzione straordinaria che non veniva svolto da molti anni – sottolinea l’assessore all’Ambiente, Paolo Mancioppi – e che non solo permette di riqualificare e tutelare la dotazione arborea della città e aumentarne il valore, ma anche di rispondere a esigenze di tutela della popolazione che frequenta l’area a partire dalle tante scolaresche che la utilizzano per l’attività ginnica”. “Quello sul Daturi – conclude Mancioppi – è uno dei tanti interventi di manutenzione straordinaria che stiamo realizzando e continueremo a realizzare sulle aree verdi e sui parchi della nostra città, al fine di renderla più bella, ordinata e sicura”.