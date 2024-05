Dargen D’Amico infiammerà il palco dell’Alley Oop: tre giorni di festa per la Gen Z

Sarà Dargen D’Amico l’ospite d’eccezione che infiammerà il palco dell’undicesima edizione di “Alley Oop Freestyle”, il festival di Piacenza dedicato alla Generazione Z e Millennials in programma il prossimo 14, 15 e 16 giugno all’Arena Daturi.

L’arrivo del rapper e cantautore – conosciuto al grande pubblico per successi come “Dove si balla” (2022) e “Onda Alta” con cui ha partecipato all’ultimo Festival di Sanremo – è previsto per l’ultima delle tre serate, quella di domenica 16 giugno.

Il programma dell’Alley Oop

Tra gli altri appuntamenti in programma, lo spettacolo di Dj Angie, astro nascente del panorama House italiano (ven. 14) e l’annuale “Alley Color”, la festa dei colori in collaborazione con tutti gli istituti superiori della città (sab. 15). “Per far vibrare il pubblico con le migliori sonorità, saranno presenti nelle tre serate tutti i deejay più blasonati della nightlife locale”. Come da tradizione parteciperanno anche numerose realtà del mondo dello sport locale e un’area Expo Market.