Piacenza pronta per festa: al Daturi gli ultimi preparativi per la mezza maratona

È ormai tutto pronto per la 27° edizione della Placentia Half Marathon, che domenica 5 maggio riverserà sulle strade della città quasi 1.600 atleti provenienti da ogni parte del mondo.

aria di festa all’arena daturi

Nel pomeriggio di sabato 4, come da consuetudine, l’Arena Daturi si è trasformata nel “campo base” della manifestazione, con la tradizionale consegna dei pettorali di gara ai partecipanti e l’attesissimo appuntamento con Hakuna Matata, festa di sport riservata a bambini e ragazzi organizzata da Acrobatic Fitness in collaborazione con diverse società sportive piacentine: per l’edizione di quest’anno sono stati infranti tutti i record, con ben 250 bambini coinvolti. A colorare ulteriormente l’atmosfera dal sapore estivo, i banchetti delle varie associazioni benefiche e di volontariato coinvolte nella manifestazione.