Mezza maratona di Piacenza, piazza Cavalli si trasforma: 1.500 runner alla partenza

Piazza Cavalli si sta vestendo a festa per la due giorni di sport e solidarietà promossi dalla 27esima edizione della Placentia Half Marathon. Decine di volontari già dalle prime ore di questa mattina sono impegnati nell’allestimento di palco e postazioni nel cuore della città. Oggi pomeriggio invece tutto pronto all’Arena Daturi per la consegna dei pettorali di gara e Hakuna Matata, iniziativa interamente dedicata ai più piccoli.

Parlando di numeri e di gara è stato raggiunto l’obiettivo degli organizzatori di eguagliare le cifre dell’anno precedente a quota 1.500 iscritti. I dati ufficiali di ieri parlano di 1.436 partecipazioni, delle quali 284 “rosa”, ma si aspettano gli iscritti dell’ultimo minuto che potranno farlo anche nella prima mattinata di domani, domenica 5 maggio. A questi vanno aggiunti 150 iscritti alla staffetta a coppie, novità di quest’anno.

“Grazie alle centinaia di volontari”

“Tengo a ringraziare le centinaia di volontari che in questi giorni ci stanno permettendo di realizzare un miracolo che dedichiamo all’intera città – le parole dell’organizzatore Alessandro Confalonieri – . Pensate che in questo momento sono all’opera 40 allievi della Scuola di polizia insieme a vigili del fuoco fuori servizio o in pensione. Nell’arco di 24 ore trasformiamo il centro storico e questo è grazie a loro”.

Maria Guida madrina della 27esima Placentia Half Marathon

La madrina della manifestazione sarà Maria Guida, campionessa Europea di Maratona nel 2002 a Monaco di Baviera e pluricampionessa italiana del Cross, Maratonina e 10mila metri: sarà lei insieme alla varie autorità civili e militari a consegnare coppe e trofei ai primi classificati (tre uomini e tre donne), più il primo e la prima degli atleti piacentini.

Come da tradizione il tema ambientale è al centro della manifestazione: “Correre e camminare all’aria aperta sono sinonimi di salute e per salvaguardare la nostra salute dobbiamo rispettare l’ambiente che ci circonda – commenta Confalonieri -. Tutti i rifiuti prodotti nell’allestimento e svolgimento della mezza maratona e degli eventi collaterali verranno smaltiti e riciclati da Iren”.

Top Runner della Placentia Half Marathon

Confermata la lista dei top runner annunciata nei giorni scorsi, mentre nel frattempo è stata inserita la presenza di un pacer (il burundiano Jean Marie Niyomukiza) per la gara maschile, dove due giovani keniani (alla prima esperienza fuori dal proprio Paese) – Dennis Kiprop Kororia e Timothy Kibet Kangogo – proveranno a far crollare il record del connazionale Lokomwa (1 ora e 41 secondi nel 2015).

Un altro keniano al via sarà Ishmael Chelanga Kalale, mentre sempre dall’Africa arriveranno il marocchino Mohsin Foguani e l’etiope Adimasu Angino Asado. Confermati i due azzurri Daniele Meucci e Federica Sugamiele, ai quali si aggiungono Elia Generali, Antonino Liuzzo, Giuseppe Bonavita, Rachid Benhamdane, Lorenzo Barbieri e Fabio Gervasi. In campo femminile con le nostre Sugamiele, Casetta e Grisoni, la keniana Rholex Jelimo Kogo all’esordio sulla distanza.

Lecito, dunque, aspettarsi scintille dalla gara maschile con l’obiettivo del record della corsa ottenuto dal compianto Lokomwa (scomparso nel 2016 in seguito a un incidente stradale); più difficile battere il cronometro all-time femminile, fatto registrare sempre nel 2015 dalla connazionale Viola Jelagat (1 ora 9 minuti e 27 secondi il tempo della keniana).

MARTEDÌ LO SPECIALE DI TELELIBERTÀ

Martedì 7 maggio alle 21.15 andrà in onda su Telelibertà uno speciale curato da Marco Vincenti interamente dedicato alle emozioni e ai sorrisi che caratterizzeranno la 27esima edizione della Placentia Half Marathon.

Il percorso

Anche quest’anno, il percorso della Placentia Half Marathon giunta alla 27esi00ma edizione partirà alle 9,30 da piazza Cittadella, mentre l’arrivo è previsto nel “cuore” della nostra città, piazza Cavalli, dopo i canonici 21 chilometri e 97 metri della mezza maratona.

Nei primi cinque chilometri di gara, i partecipanti attraverseranno alcune delle principali vie di Piacenza. Una volta transitati all’ombra del monumento ai Pontieri, “l’esercito” di runner si dirigerà, dove aver costeggiato un paio di giardini pubblici, verso il Facsal, dove ci sarà l’emozionante momento del “boato” tributato dai partecipanti alla Minimaratona Pedibus e alla Camminata delle associazioni.

Insieme alla Minimaratona Pedibus rappresenta una storica pietra miliare degli eventi collaterali della manifestazione, anche se per carica di emozioni e numeri di secondario ha ben poco. Anche quest’anno, accanto all’entusiasmo dei giovanissimi, pronti a far esplodere il “boato” di tifo sul Facsal a favore dei runner, ci sarà anche la Camminata delle Associazioni, con tante realtà che anche quest’anno hanno risposto presente alla chiamata degli organizzatori Alessandro Confalonieri e Pietro Perotti.

Un migliaio anche quest’anno le presenze che si raduneranno domani sul Facsal (angolo via Alberici) intorno alle 9 dove insieme alla Minimaratona Pedibus è previsto poi il via alle 9,40 dopo l’affettuoso saluto al primo passaggio dei runner sul Pubblico passeggio. La Camminata delle Associazioni vedrà come “apripista” la “Banda Ponchielli Città di Piacenza” e si concluderà all’Arena Daturi.

IL PROGRAMMA DI SABATO 4 MAGGIO

Tra le iniziative in programma c’è ScopriPiacenza con partenza prevista alle 15.15 da Piazza Cittadella, con arrivo in Piazza Cavalli alle 18.00.

Il percorso condurrà i partecipanti alla scoperta di alcuni dei più suggestivi teatri piacentini, compreso il Teatro Municipale che nel 2024 celebra il suo 220esimo anniversario: traguardo storico raffigurato al centro delle medaglie che verranno consegnate ai partecipanti della mezza maratona. L’obiettivo principale di ScopriPiacenza è valorizzare e promuovere l’attività delle associazioni locali impegnate nella conoscenza della città e della provincia.

Sempre nel pomeriggio di sabato verrà inaugurato il Villaggio Maratona nell’Arena Daturi dove saranno consegnati i pettorali e le magliette color giallo _ non casuale visto l’imminente arrivo del Tour de France a Piacenza – a tutti i partecipanti. E poi via allo sport e ai giochi per i più piccoli con “Hakuna Matata” per la quale è previsto il ritrovo alle 15.30 sempre all’interno dell’Arena Daturi.

Da Piazza Cavalli alle 17.00 partirà “100% Progetto Vita“: una camminata contraddistinta dalla presenze di decine di aziende e realtà territoriali che contribuiranno ai progetti promossi da Progetto Vita. Piazza Cavalli vero cuore della manifestazione dove alle 18.00 di sabato si terrà la presentazione dei Top Runners e dei Pacers. Alle 18.15 concerto del Coro dei Tasti Neri in occasione del 70esimo anno dalla fondazione di Avis Piacenza.

IL PROGRAMMA DI DOMENICA 5 MAGGIO

Si arriva quindi alla giornata di domani, domenica 5 maggio: la partenza della mezza maratona è prevista per le 9.30 da piazza Cittadella. Degna di nota l’iniziativa della staffetta tra salvati e salvatori che vedrà coinvolti 21 salvati grazie all’utilizzo di un defibrillatore accompagnati da 21 salvatori, volontari delle Forze Armate e polizia locale che hanno contribuito a salvare le loro vite. Dalle 9.45 via alla Minimaratona Pedibus per Unicef: una festa di promozione dello sport che coinvolgerà migliaia di bimbi e tutti gli atleti. Allo stesso orario partirà anche la Camminata delle associazioni perchè ci sono mille modi per affrontare il magico evento della mezza maratona piacentina.