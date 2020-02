Furgone impazzito atterra su due auto parcheggiate di fronte al bar: un ferito grave

Versa in condizioni gravi l’uomo di 45 anni che oggi, sabato 1 febbraio, è stato protagonista di un incredibile incidente in località Spada, nel comune di Borgonovo. In seguito ad una sbandata del furgone che stava conducendo lungo la Provinciale che collega Pianello a Borgonovo, il mezzo fuori controllo ha fatto irruzione in un piccolo parcheggio situato di fronte all’ingresso di un bar, atterrando letteralmente sopra a due vetture. Nessun cliente è stato fortunatamente coinvolto. Sul posto sono intervenuti gli uomini del 118 di Parma giunti con l’eliambulanza che ha però fatto rientro alla base quasi subito: le condizioni del 45enne sono infatti migliorate e la cura dei traumi e delle ferite riportate è stata affidata a medici e infermieri del pronto soccorso di Piacenza. Sul posto anche i vigkili del fuoco e i carabinieri di Pianello.

