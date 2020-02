Altri 44 passaggi pedonali luminosi entro il 2020. Tassi: “Maggiore sicurezza”

Maggiore sicurezza sulle strade cittadine grazie a una nuova ondata di attraversamenti pedonali luminosi che il Comune realizzerà nel corso del 2020 nelle principali arterie di traffico della città e delle frazioni. Si tratta del secondo stralcio di un piano di interventi che ha già visto il posizionamento di 38 attraversamenti luminosi nel 2019.

“Sono dei veri e propri dispositivi salvavita”, commenta l’Assessore ai Lavori Pubblici, Marco Tassi, nell’annunciare l’imminente inizio dei lavori: “I cosidetti Apl permettono di rendere più sicuro l’attraversamento delle strisce pedonali e, dall’altro lato, funzionano da contrasto all’eccessiva velocità dei veicoli specialmente nelle ore notturne o con condizioni di scarsa visibilità. Dopo quelli realizzati lo scorso anno, che hanno incontrato il favore e il plauso della cittadinanza, abbiamo preventivato, a seguito di una verifica svolta su tutto il territorio comunale, una nuova serie di interventi sulle strade di maggiore traffico e nei punti più critici, con l’obiettivo di garantire sempre più sicurezza per pedoni, ciclisti e per il traffico veicolare”.

I nuovi attraversamenti pedonali luminosi interesseranno tutta la città. Nello specifico:

via Emilia Pavese (incrocio via Bentelli e incrocio via Locati); via Bianchi (altezza civico 37); via Dante Alighieri (incrocio via Fulgosio); via Sant’Ambrogio (incrocio via Giarelli); Stradone Farnese (incrocio via Santo Stefano); via Damiani (fronte scuola Carducci); via Don Minzoni (incrocio via Gramsci); via Leonardo Da Vinci (civico 37); viale Malta (fronte Croce Rossa); via Campagna (incrocio via Tramello); Stradone Farnese (incrocio con via Santa Franca, via San Vincenzo, via Torta, piazzale Libertà e altezza civico 61); via Radini Tedeschi (incrocio via Marzabotto); via IV Novembre (incroci con via Fulgosio e con via Scarabelli); via Colombo (incrocio via Cortesi e civico 142); via Emilia Parmense (incrocio via Musso e civici 18, 107 e 146); via Gottifreddi incrocio Via Riva; via Beverora (civico 57); strada Farnesiana (nei pressi dei civici 74, 123, 12 e 3); via XXIV Maggio (incroci con via Vitali e Campesio e fronte civico 36); via Calciati civico 11; via Rigolli (civici 45 e 26); via Boselli (civici 54, 62 e incrocio via Bagarotti); via Manfredi civico 2; via Genova (civico 12 e piazzale Medaglie d’Oro) e via Gustavo della Cella a La Verza.