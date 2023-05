Attraversamenti illuminati lungo via Roma: più sicurezza a Vigolzone

Ambiente e sicurezza in due operazioni portate a compimento dall’amministrazione comunale di Vigolzone. Riguardo all’ambiente, sono infatti stati acquistati due nuovi veicoli totalmente elettrici che andranno a sostituire altrettanti mezzi comunali ormai obsoleti. Grazie a un bando regionale, il Comune di Vigolzone ha ottenuto finanziamenti per l’80% dell’acquisto di una Citroen C4 e di un furgone. “Un percorso virtuoso che prosegue dopo l’installazione delle colonnine di ricarica elettrica in piazza Serena e che rientrano in un piano ambientale ben preciso di questa amministrazione”.

Riguardo alla sicurezza sono stati installati due attraversamenti pedonali luminosi lungo via Roma (la strada statale 654 che attraversa il paese): uno tra la Crédit Agricole e il bar Perroquet, “punto pericoloso che – riferisce il sindaco Gianluca Argellati – ha visto nell’ultimo quinquennio 26 incidenti”; l’altro in uscita del paese in direzione Villò, “altro punto delicato dove i ragazzi che vanno a scuola a Piacenza prendono l’autobus”.