Ennesimo incidente a Chiavenna Landi: due auto si scontrano, una finisce contro un portico

Per fortuna in questa occasione i due guidatori sono rimasti feriti solo leggermente, ma la strada provinciale 587 che da Piacenza porta a Cortemaggiore si conferma teatro di numerosi incidenti. Questa mattina, attorno a mezzogiorno, a scontrarsi a Chiavenna Landi sono state due vetture, a quanto pare per una mancata precedenza. Una delle due auto ha finito la corsa contro un portico, abbattendo alcuni mattoni.

Sul posto i mezzi del 118 per soccorrere i feriti, i vigili del fuoco e la polizia municipale per i rilievi.

© Copyright 2020 Editoriale Libertà