Si schianta contro un’auto in sosta e si ribalta: una donna ferita

In via Roma

Fortunatamente sono solo contusioni lievi e ferite di entità che non preoccupano quelle riportate da una giovane che, nella tarda serata di lunedì 10 febbraio, è stata protagonista di uno spettacolare incidente in via Roma.

Dopo aver perso il controllo della utilitaria che stava conducendo, la donna ha centrato una vettura in sosta prima di ribaltarsi su una fiancata. Entrambe le automobili sono Renault Clio.

Sono immediatamente scattati i soccorsi ma le condizioni della donna non preoccupavano i soccorritori.