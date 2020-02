Piscina: 150mila euro per sistemare le vasche estive entro la nuova stagione

La piscina di Castel San Giovanni verrà rimessa a nuovo. Grazie ad un investimento di 150mila euro le due vasche estive saranno completamente ristrutturate. Se i tempi della gara lo consentiranno il cantiere potrà partire prima dell’estate e concludersi in tempo utile per l’avvio della nuova stagione. I lavori non interesseranno la vasca scopribile.

