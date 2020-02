Auto si ribalta tra Castelnuovo e Borgonovo, traffico in tilt

Un uomo ha perso il controllo della propria vettura e si è ribaltato lungo la strada provinciale tra Castelnuovo e Borgonovo: per cause ancora da chiarire, l’auto ha sbandato ed è finita con le ruote all’aria. Pare che il guidatore sia uscito autonomamente e senza ferite dall’abitacolo, sul posto i carabinieri che lo hanno anche sottoposto al test alcolemico.

Traffico in tilt per consentire i rilievi e il recupero della vettura.

