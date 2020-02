Festa del gatto, i volontari di Leap: “In aumento le rinunce di proprietà”

Il segno più del gattile di Piacenza ha una doppia faccia: da una parte quella negativa delle rinunce di proprietà (a quota undici nel 2019, in netto aumento rispetto alle tre registrate nel 2018), dall’altra quella positiva dell’incremento delle adozioni a distanza (ben ventotto persone versano 25 euro all’anno per aiutare gli ospiti pelosi della struttura). Sono questi i dati diffusi dal ricovero municipale per mici randagi o abbandonati di Le Mose, gestito dall’associazione locale Leap, in occasione della Festa del gatto celebrata il 17 febbraio in tutta Italia.

Ad oggi, i volontari del gattile cittadino si prendono cura di circa 80 esemplari: “Animali insostituibili, di ottima compagnia – li definisce il responsabile Pier Paolo Repetti – che si contraddistinguono per discrezione e autonomia”. Purtroppo, però, la gente che decide di sbarazzarsi del proprio amico a quattro zampe è sempre di più: “Le rinunce di proprietà – conferma il referente di Leap – risultano in crescita, spesso a causa dei padroni che non vogliono badare ai mici in età troppo avanzata. Nelle prime settimane del 2020, abbiamo già fatto i conti con tre casi di questo tipo”. Ma per fortuna le adozioni a distanza controbilanciano questa emergenza: “Differentemente da alcuni periodi passati in cui gli aderenti a questa campagna erano solo due o tre, adesso possiamo contare su ventotto persone che contribuiscono economicamente al mantenimento dei gatti nella struttura. Le forme di sostegno, ovviamente, non sono mai abbastanza: ogni azione di solidarietà è preziosa”.

L’opportunità per fare la propria parte è arrivata ieri, domenica 16 febbraio, con un evento organizzato dal gattile di Piacenza per conoscere più da vicino questo mondo, le attività e le funzioni di assistenza per i felini, dando la possibilità ai partecipanti di adottare un amico a quattro zampe.