Rissa in strada tra nigeriani: un ferito e tre denunce

I carabinieri di San Giorgio sono intervenuti nella tarda serata di domenica 16 febbraio per placare una rissa che di era scatenata tra tre nigeriani a Vigolzone. Erano da poco passate le 23.15, quando gli stranieri sono stati segnalati in strada mentre si accapigliavano: una coppia da una parte (28 anni lui, 31 lei), un connazionale di 35.

Tutto sarebbe scoppiato per futili motivi, con la discussione che avrebbe via via preso toni sempre più accesi, fino a quando il 35 enne è finito a terra, sbattendo il capo e provocandosi una leggera ferita, medicata da personale sanitario giunto sul posto. Successivamente l’uomo è stato trasportato all’Ospedale di Piacenza per ulteriori accertamenti.

I carabinieri hanno denunciato per rissa tutti e tre i nigeriani.