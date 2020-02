Schianto contro un traliccio della pubblica illuminazione: distrutta Jaguar dâ€™epoca

Sono in corso di accertamento le cause che hanno provocato lo schianto che, poco prima delle 20, ha visto protagonista un uomo al volante di un’auto d’epoca. La sua Jaguar stava transitando in via I Maggio ma improvvisamente una sbandata è costata l’impatto contro un palo della pubblica illuminazione. Il conducente, un 67enne, è rimasto ferito in maniera non grave ed è stato condotto all’ospedale di Piacenza da un’ambulanza della Croce Rossa dopo le prime cure prestate sul posto dagli uomini del 118. Via I Maggio, in direzione via Cella, è stata chiusa al traffico per consentire le compliate operazioni di rimozione del traliccio che ha invaso la carreggiata.

