Scoppia tubatura in via Colombo: strada allagata, traffico rallentato

Scoppia una tubatura alla rotatoria di via Colombo nella mattina del 19 febbraio, intervengono i tecnici per riparare il guasto. Parte della strada è rimasta allagata. La circolazione ha subito rallentamenti. Sul posto la polizia municipale per regolare il traffico. L’area interessata dalla rottura è stata transennata.

