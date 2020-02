Stazione di Castel San Giovanni: oggi partono i lavori per il sottopasso

Oggi, giovedì 20 febbraio, prende finalmente avvio il cantiere che nel giro di un anno e mezzo porterà alla costruzione del sottopasso alla stazione dei treni. Come prima cosa sarà necessario mettere le recinzioni attorno alle aree in cui materialmente verranno eseguiti i lavori in vista della bonifica da eventuali ordigni bellici. Al termine della bonifica si partirà invece con i lavori di costruzione vera e propria del sottopasso.

© Copyright 2020 Editoriale Libertà