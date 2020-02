Sospetto contagio Coronavirus per una donna ricoverata all’ospedale di Piacenza

Il Pronto soccorso di Piacenza sta trattando da questa mattina una paziente per il sospetto contagio da Coronavirus. Si tratta di una donna colpita da febbre alta che si è presentata spontaneamente: è collega del paziente zero all’Unilever di Lodi.

La donna è stata messa in isolamento e le sono stati fatti tutti i prelievi del caso, i campioni sono stati spediti al centro di analisi specializzato di Bologna.

Nel frattempo, a tutte le persone in attesta all’ospedale è stata fatta indossare un mascherina per evitare possibili contagi.

