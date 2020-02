Decolla con l’auto e finisce sulla ciclabile: paura lungo strada Agazzana

Grande paura questa mattina, 21 febbraio, lungo strada Agazzana a Piacenza: per cause ancora in fase di accertamento un’auto ha perso il controllo, compiendo un volo di alcuni metri e finendo lungo la pista ciclabile che costeggia la carreggiata. Fortunatamente in quel momento nessuno stava transitando nei paraggi. Il conducente se l’è cavata con un grosso spavento.

