“Stop morti sul lavoro”. Al Filodrammatici uno spettacolo irriverente e profondo

“Piacenza Loves Sicurezza” è il titolo dello spettacolo che andrà in scena sabato 29 febbraio, alle ore 18, nel Teatro Filodrammatici di via Santa Franca. Lo scopo dell’evento – presentato in conferenza stampa a Palazzo Mercanti – sarà quello di sensibilizzare la collettività sull’emergenza delle vittime sul lavoro. Maurizio Massari di Medicina Sicurezza e Davide Scotti della Fondazione LHS hanno evidenziato come il contesto piacentino sia quello con “l’incremento maggiore di morti bianche in Emilia-Romagna”.

L’iniziativa prevede uno spettacolo di improvvisazione teatrale e una tavola rotonda con lo scopo di sensibilizzare alla cultura della safety nei luoghi di lavoro e nella quotidianità. A parlarne saranno il ministro delle infrastrutture Paola De Micheli, la cardiologa e presidente di Progetto Vita Daniela Aschieri, il segretario di Fondazione LHS Davide Scotti, il responsabile di Mozambique LNG Project Saipem Vito Testaguzza e il giornalista Giorgio Lambri.