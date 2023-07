Infortuni nei cantieri: carabinieri formati dalla scuola edile di Piacenza

Nel 2022 i tecnici del CPT della Provincia di Piacenza hanno effettuato 124 visite di cantiere. In generale tra i giudizi in prima e seconda visita i tecnici hanno rilevato un trend positivo, molte delle lacune presenti durante la prima visita sono state colmate.

E proprio per migliore la sicurezza, stamattina 11 luglio, è stato siglato un importante protocollo d’intesa tra l’ente Scuola edìle di Piacenza e il Comando carabinieri per la Tutela del Lavoro. Una collaborazione della durata di due anni in cui l’ente si impegna a formare i militari in materia di prevenzione e sicurezza sul lavoro nel settore dell’edilizia.

IL SERVIZIO DI MARZIA FOLETTI