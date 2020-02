Domenica senza calcio, o quasi. In campo solo Agazzanese e Castellana

Sarà una domenica strana, contraddistinta da zero eventi sportivi in tutto il territorio piacentino dove il contagio da Coronavirus ha indotto anche le istituzioni sportive ad adeguarsi alle indicazioni provenienti dagli organi di Governo.

Rinviata la gara in programma al Garilli tra Piacenza e Sambenedettese valida per il campionato di serie C, anche Fiorenzuola e Vigor, impegnate con Lentigione e Progresso, sono state stoppate d’ufficio.

In Eccellenza andrà regolarmente in scena la sfida che l’Agazzanese affronterà sul campo del Castelfranco Emilia. Rinviato invece il match del Curtoni di Borgonovo tra Nibbiano Valtidone e Borgo San Donnino.

In Promozione invece, la Castellana Fontana giocherà regolarmente sul campo di Viarolo. Sarà la sola piacentina del girone A che non vede rinviato il proprio match.

In Prima Categoria invece, la sola piacentina che sembrava poter disputare la sfida con il San Leo, la Borgonovese, ha visto stoppato d’ufficio il match proprio nella serata di ieri.

Tutti fermi in campionato provinciali dalla Seconda alla Terza Categoria.