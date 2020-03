Schianto contro il guardrail: una ferita gravissima a Parma in elicottero, in ospedale anche un uomo e un neonato

Spaventoso incidente oggi, domenica 1 marzo, lungo l’autostrada A21 all’altezza della centrale Enel di Piacenza. Per cause da accertare, un’auto che procedeva in direzione Brescia si è schiantata contro il guardrail di destra, rimbalzando successivamente su quello opposto. Pesanti le conseguenze: una donna ha riportato ferite e traumi gravissimi che hanno indotto gli operatori del 118 ad operare il trasporto all’ospedale di Parma a bordo dell’elicottero. A bordo anche un uomo e un neonato: entrambi, fortunatamente, non hanno riportato gravi ferite ma sono stati condotti all’ospedale di Piacenza. Le loro condizioni non preoccupavano i soccorritori.

