Il sindacato Si Cobas dona 800 kit disinfettanti alla Croce Rossa

Ottocento kit di mascherine e gel disinfettanti. È quanto ha donato il sindaco Si-Cobas alla Croce Rossa di Piacenza per “sostenere gli operatori che devono poter agire nella massima sicurezza”. La rappresentanza di lavoratori ha proceduto all’acquisto del materiale dopo una colletta in magazzini, hub e ditte del territorio piacentino. “Ringraziamo Si Cobas per questo importante gesto – ha commentato il presidente provinciale della Croce Rossa Alessandro Guidotti – perché abbiamo ricevuto strumenti di autotutela ormai difficilmente reperibili sul mercato”.

Nei giorni scorsi, il sindacato si è reso protagonista di altre azioni di solidarietà per gli anziani della casa di riposo Maruffi e i medici dell’ospedale cittadino.