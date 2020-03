Oltre settanta persone denunciate e un arresto, l’esito dei controlli del weekend

Anche nel fine settimana appena trascorso, a Piacenza, sono proseguiti i controlli da parte della polizia di Stato, dei carabinieri, delle polizie locali e di tutte le forze dell’ordine per verificare la corretta attuazione del decreto ministeriale dell’11 marzo scorso, in merito all’applicazione delle misure di contenimento del contagio da Coronavirus. In totale sono state 881 le persone controllate nel weekend: di queste, 70 sono incappate in una denuncia per false attestazioni.

Da segnalare anche una persona finita in manette. Particolare attenzione è stata garantita alla verifica delle ragioni sottese agli spostamenti delle persone fisiche tra comuni e negli ambiti comunali, oltre che del rispetto delle disposizioni inerenti agli esercizi commerciali. A questo proposito, sono state ispezionate 331 attività: due i titolari denunciati per inadempienza ai divieti, mentre tre sono stati i titolari sanzionati dal punto di vista amministrativo.