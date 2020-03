Annullata la Placentia Half Marathon: “Scelta inevitabile”

E’ stata annullata la 25esima edizione della Placentia Half Maraton, la mezza maratona della nostra città, originariamente in programma il 3 maggio. In seguito all’allerta sanitaria in corso, il comitato organizzatore ha motivato così questa decisione: “Per rispetto di tutti coloro che partecipano o contribuiscono alla realizzazione della manifestazione, non possiamo fare altro che annullare la gara: per gli atleti, perché devono avere la possibilità di vivere una giornata di sport, in piena serenità e sicurezza, nonché per i nostri sponsor che ci hanno sempre accompagnato, ancor più che per il ritorno economico che speravano di ottenere, per stima e considerazione personali. Per tutti coloro che donano il loro tempo ed il loro impegno per la realizzazione della manifestazione, non sono solo gli amici, volontari appassionati della corsa ed in gran parte appartenenti ai gruppi podistici locali. La caratteristica principale di Placentia Marathon è di aver coinvolto tutte le forze positive della città, dando vita ad un sistema di collaborazioni che è il suo vero più importante e riconosciuto successo”.

“Di una sola cosa non è possibile dubitare: questo terribile periodo passerà e questo nostro Paese tornerà ad essere migliore di prima – aggiunge il promotore Alessandro Pietro -. Se il sindaco di Piacenza e i rappresentanti delle altre istituzioni locali dovessero ritenerlo opportuno, ci porremmo a disposizione – già il 3 maggio o quando sarà possibile – a organizzare una festa in onore di tutti coloro che adesso sono in prima linea per la nostra difesa. Una festa di sport e solidarietà, con la voglia di stare insieme, come è sempre stata e dovrà sempre essere la Placentia Half Marathon”.