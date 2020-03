Si ritrovano ai giardini per consumare alcolici nonostante i divieti: giovani denunciati

Il comando provinciale dei carabinieri di Piacenza ha intensificato, d’intesa con le altre forze dell’ordine, i controlli finalizzati all’applicazione della vigente disciplina sulla mobilità, con lo scopo di rendere sempre più efficaci le misure di contenimento dell’emergenza Coronavirus.

A seguito dei controlli effettuati nella giornata di ieri, 18 marzo, sono nuovamente emerse ingiustificabili trasgressioni: automobilisti diretti verso attività commerciali oggetto di sospensione o collocate fuori dal comune di residenza, un gruppo di giovani provenienti da diversi comuni riunitosi per consumare alcolici nei giardini pubblici di Podenzano e un secondo gruppo di giovani sorpresi a Rottofreno nel dehor di un ristorante regolarmente chiuso.

Tutti saranno segnalati all’autorità giudiziaria. Il monitoraggio degli esercizi commerciali soggetti a limitazioni non ha invece fatto emergere violazioni. Per l’esigenza, sono stati impiegati anche alcuni militari del 14° battaglione carabinieri “Calabria”, giunti in questa provincia per sostenere le attività di controllo.