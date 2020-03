Il sindaco Barbieri è guarito: negativo anche l’ultimo tampone. “Piacentini sorprendenti per generosità”

Tra tante notizie pessime, numeri inquietanti e morti in serie, arriva finalmente una buona notizia. Il sindaco e presidente della Provincia di Piacenza, Patrizia Barbieri è clinicamente guarito dal Covid-19. È stata lei stessa ad annunciarlo nel consueto post serale pubblicato sulla sua pagina Facebook. Anche l’ultimo tampone cui è stata sottoposta è risultato negativo.

“Carissime e carissimi,

anche oggi si conferma un lieve calo nel numero dei ricoveri. E’ un dato che infonde coraggio, ma che va interpretato con la giusta prudenza. Non si può ancora affermare che il picco dei contagi sia stato superato, ma tutti gli esperti ci dicono che questo rallentamento è frutto delle restrizioni e che dobbiamo insistere nel rispettare tutte le limitazioni. Mi raccomando, restate a casa e continuate a tenere duro.

Questa sera vorrei parlarvi di una tra le cose più importanti che sono emerse nel corso di questa crisi. Tante volte rimproveriamo noi stessi perché, si dice, siamo gente dalla scorza dura e poco propensa ad esternare le emozioni. Non potete nemmeno immaginare di quante prove di generosità io sia stata testimone in queste settimane. Non avete idea di quanti imprenditori piacentini, spesso in modo anonimo, abbiano fatto importanti donazioni all’ospedale e alle associazioni di volontariato. Ma non solo: quotidianamente cercano e trovano in giro per il mondo dispositivi di sicurezza che donano a chi ne ha più bisogno.

Grazie anche alle piccole donazioni di tantissimi cittadini di tutta la provincia di Piacenza, sono state raccolte centinaia di migliaia di euro per aiutare la sanità ad affrontare l’emergenza coronavirus. Non c’è giorno in cui io non riceva notizia di piccoli e grandi gesti di generosità, e di iniziative nate per portare conforto a chi sta soffrendo. Siamo una comunità che in questa prova sta dando il meglio di sé, e dobbiamo esserne davvero orgogliosi.

Chiudo informandovi che ho appena ricevuto i risultati del mio ultimo tampone e sono negativa. Ringrazio i tanti che mi hanno sostenuto in questi 25 giorni di isolamento con le loro parole affettuose. Buona notte a tutti, a domani”.

E proprio domani, sul quotidiano Libertà sarà pubblicata una lunga intervista al primo cittadino.