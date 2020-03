Sottoscrizione Libertà: 748mila euro per gli ospedali piacentini

Prosegue la raccolta fondi “Aiutiamo chi ci aiuta” avviata da Editoriale Libertà a favore dell’Azienda sanitaria di Piacenza in forte difficoltà a causa dell’emergenza Coronavirus. La cifra raccolta ad oggi è di 748mila euro. A questo scopo è stato aperto un conto corrente per le donazioni (preferibilmente in modalità online, senza cioè recarsi nelle agenzie) presso Credit Agricole. Il numero dell’Iban è IT73G0623012601000032269604. La Fondazione Libertà ha deciso di donare 100mila euro. Il conto corrente è intestato a Editoriale Libertà spa.

