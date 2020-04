A disposizione circa 73mila euro per i buoni spesa. Massimo 500 euro a famiglia

A Castel San Giovanni ci sono a disposizione circa 73mila euro per i buoni spesa. Verranno erogati alle famiglie che hanno più necessità per un valore massimo di 500 euro a famiglia. Sul sito internet del comune sono presenti i moduli e tutte le istruzioni per le modalità di accesso al fondo. In attesa che i buoni vengano materialmente distribuiti, l’amministrazione ha pensato ad un pronto emergenza, e cioè 5mila euro da spendere subito per acquistare beni di prima necessità per le famiglie a cui l’emergenza Coronavirus ha svuotato i frigoriferi. Il Comune ha anche istituito un conto corrente su cui chiunque può versare fondi che si sommeranno a quelli a disposizione per i buoni spesa. L’Iban è IT 66 O 05156 65260 CC0360008009 (Banca di Piacenza).

https://youtu.be/jOvucYjUkLs