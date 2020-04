In giro senza motivo, investe una donna e prosegue nella sua corsa

Un ultrasessantenne ha investito una donna mentre attraversava le strisce pedonali, di fronte al supermercato Penny nei pressi di via Emilia Pavese a Castel San Giovanni. La donna è riuscita a non cadere ma si è infortunata ad una spalla e ad un braccio. L’uomo ha proseguito e agli agenti della polizia municipale, che dopo una breve indagine lo hanno fermato, ha detto di non essersi accorto di nulla. Dovrà rispondere anche del perché si trovasse in giro senza giustificato motivo.

