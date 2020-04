Via Colombo

Ancora un incendio nella zona del vecchio mercato ortofrutticolo di via Colombo. Dopo il rogo di ieri le fiamme si sono sviluppate anche oggi, 11 aprile, in un’area esterna alla struttura. Sul posto sono subito intervenuti i vigili del fuoco. Dalle prime indagini della polizia l’incendio avrebbe verosimilmente origine dolosa. Le indagini sono in corso.