Dalle maestre dell’asilo nido Biribimbo, un video di speranza per gli scolari

Le maestre del nido Biribimbo di Castel San Giovanni hanno inviato ai loro 54 piccoli scolari un video in cui ognuna di loro legge una frase della famosa filastrocca “Girotondo” di Gianni Rodari. Il video è stato mandato a tutti i genitori come messaggio di speranza e per far sentire ai piccoli che le loro maestre non li hanno dimenticati.

