Paura in viale Dante: incendio sul terrazzo, anziana salvata dai pompieri. VIDEO

Attimi di grande apprensione oggi, lunedì 13 aprile, in un condominio di viale Dante. Intorno alle 19 un piccolo incendio, che avrebbe potuto troppo amutarsi in un rogo ben più importante, si è sviluppato sul terrazzo di un appartamento situato al quarto piano. Una tenda da sole, per cause da accertare, è stata avvolta dalle fiamme: grosso spavento per l’anziana che vive nello stabile che però non ha riportato conseguenze grazie al provvidenziale intervento dei vigili del fuoco giunti sul posto con grande tempestività.

