Rifare il letto e spolverare la libreria: per i bambini anche lezioni di pulizie

“E’ questo il modo di fare il letto? Devo fare tutto io?”: ad arrabbiarsi per le condizioni in cui è stata laciata la camera da letto non è una mamma ma una bimba. La Omi Academy di Pontenure continua via web la sua attività quotidiana di intrattenimento di bambini e ragazzi attraverso attività educative. Nei video registrati, gli educatori continuano a insegnare musica, teatro, danza, sport ma anche cucina e pulizie di casa dal riordino del letto e del pigiama alle modalità migliori per spolverare una libreria. E sempre via internet vengono lanciate le sfide tra i partecipanti. Chi vince? “Vince chi si impegna di più ma l’importante è che i bambini si possano divertire” ha dichiarato il coordinatore della Omi Academy Andrea Ciscato.

