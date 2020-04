Vigili consegnano le pensioni agli anziani ma attenzione alle truffe

Gli agenti della Polizia Locale di Castel San Giovanni si offrono di consegnare a casa degli anziani soli le loro pensioni. Per usufruire di questo servizio occorre telefonare al comando della Municipale, al numero 0523-889747. Possono usufruirne pensionati soli over 65 che non hanno parenti che possano ritirare per loro la mensilità. Gli agenti prelevano i documenti a casa dell’anziano, si recano in posta e poi riconsegnano il denaro. “Attenzione alle truffe – avvertono dal comando – noi ci presentiamo sempre in divisa, solitamente in due e con l’auto di servizio ben in vista”.

© Copyright 2020 Editoriale Libertà