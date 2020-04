Schiacciato dal trattore contro un cancello, operaio di 45 anni in gravi condizioni

Versa in gravi condizioni l’operaio di 45 anni coinvolto questa mattina, venerdì 17 aprile, in un brutto incidente mentre era al lavoro con il trattore a Coli. L’uomo, per cause ancora da accertare, è stato schiacciato dal proprio mezzo contro un cancello, rimediando serie ferite. Sul posto, oltre al 118 di Bobbio, è atterrato l’elisoccorso, che ha trasportato il ferito all’ospedale di Parma.

© Copyright 2020 Editoriale Libertà