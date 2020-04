Pontenure, colpito da malore fatale nella strada deserta

Era uscito di casa da pochi minuti, ma quando ha raggiunto la via centrale di Pontenure, semi-deserta in quel momento, si è accasciato al suolo. Uno dei pochissimi passanti ha immediatamente chiamato i soccorritori che, giunti sul posto, hanno tentato di rianimare l’uomo colpito da arresto cardiaco. Purtroppo per il 60enne residente in paese non c’è stato nulla da fare. Il drammatico episodio si è verificato intorno alle 14.00 di venerdì 17 aprile. Al campo sportivo era atterrato anche l’elisoccorso.

© Copyright 2020 Editoriale Libertà