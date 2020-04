Due mesi frenetici per Nicola: dalle mascherine per gli anziani alla laurea

Fino al giorno prima con indosso la pettorina fosforescente ha fatto il giro delle vie di Borgonovo per distribuire le mascherine agli anziani del paese. Smessi i panni di consigliere comunale e di volontario, ha indossato giacca e cravatta, si è seduto di fronte al computer, con tanto di commissione d’esame collegata on line, e ha discusso la tesi di laurea. Per Nicola Sogni, neo dottore in scienze politiche all’università di Pavia, l’agognata laurea è arrivata al termine di una maratona durante due mesi. Da quando cioè, scoppiata la pandemia, ha dovuto fare i conti con un carico di impegni che è via via cresciuto. Da un lato il pensiero della laurea e dall’altro l’impegno per far fronte all’emergenza.

